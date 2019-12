El Catalana Occident infantil disputarà la fase prèvia de la Minicopa a València

arxiu particular

L'infantil manresà que prendrà part a la fase prèvia de la Minicopa arxiu particular

L'Alqueria del València Basket acollirà entre divendres i diumenge la fase prèvia de la Minicopa Endesa, en la qual setze equips infantils lluitaran per afegir-se al Reial Madrid (vigent campió) i l'Unicaja (amfitrió) en la fase final que es durà a terme durant la Copa del Rei de Màlaga 2020, del 13 al 16 de febrer. Fins a vuit partits de la ronda de classificació es podran seguir en directe a través dels perfils oficials de l'ACB a YouTube, Facebook i Twitter.

Una de les setze formacions serà la del Catalana Occident Manresa, que ha quedat enquadrada en el grup C de la competició, juntament amb el Cajasiete Canarias, el Casademont Saragossa i el Cenor Obradoiro CAB. Els bagencs debutaran divendres a les 18.30 hores davant els aragonesos, mentre que dissabte jugaran amb els gallecs (10.30 h) i contra els canaris (16.30 h). Els primers classificats de cadascun dels quatre grups obtindran el bitllet per a la cita de Màlaga, i els segons hauran de disputar una eliminatòria entre ells per poder entrar-hi. Si els manresans es classifiquessin en aquest lloc jugarien diumenge a les 10 del matí amb el segon del grup D, integrat pel Barça, el Gran Canària, el Fuenlabrada i el Bilbao Basket.

La plantilla bagenca està formada per Paul Ater Maker Bol, Miquel Navarro, Bruno Alocén, Arnau López, Marc Raya, Carles Guitart, Roc Bertran, Gerard Noguera, Marc Rosell, Aleix López, Martí Cors i Unai Rodríguez. El tècnic principal és Oriol Sensat.