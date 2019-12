Arc Set va rebre el català per equips mixtos en 3D

arxiu particular

Arc Set va participar al català per equips mixtos amb dues parelles

Arc Set va participar al català per equips mixtos amb dues parelles arxiu particular

Arc Set, club esportiu de tir amb arc, ha organitzat la primera edició del Campionat de Catalunya per equips mixtos en 3D. Va tenir lloc a les instal·lacions del club santpedorenc, al costat del pavelló. S'hi van inscriure 32 participants, tenint en compte que els equips havien de ser mixtos (home i dona) i amb la mateixa modalitat (compost, nu, instintiu i longbow), fet que limitava força la inscripció. Tot i això van ser nou els clubs catalans representats.

En aquesta competició, que va ser molt ben valorada tant pels arquers com per la pròpia Federació Catalana de tir amb arc, hi van prendre part dues parelles del mateix Arc Set. Carlos Marco Rubio i Carmen Martínez Muñoz van aconseguir la primera posició en l'especialitat instintiu. Miquel Pérez Arroyo i Margarita Montiel van competir en arc nu.