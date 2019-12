El Cadí fa un enorme últim quart i es classifica per a la propera fase

El Cadí la Seu va superar els mals moments de les darreres setmanes i les derrotes tant a Europa com a la Lliga Femenina i es va classificar per a la següent ronda de l'EuroCup en la seva primera participació en el torneig. Les urgellenques van haver de patir més del que sembla indicar el resultat final, però van aconseguir vèncer la resistència del Pécs hongarès amb un parcial de 7-26 en els dar-rers deu minuts. Aquest resultat, combinat amb la derrota del Miskolc per 81-66 a la pista del líder, el Basket Landes, permet a les catalanes ser segones de grup. Ara toca una segona fase amb una eliminatòria d'anada i tornada de la qual queden exempts els vuit millors equips dels deu grups, una situació en què no es troba el conjunt de Bernat Canut.

I això que no semblava que les coses haguessin d'acabar tan bé en l'inici del darrer període, quan les magiars dominaven per tres punts. La igualtat es va mantenir fins que un triple de Jovana Nogic va donar un avantatge (53-54) a 6.57 del final que ja no deixarien les visitants.

A partir d'aquell moment, l'equip de Canut ja només va deixar que el Pécs anotés dos punts més i van arribar aviat, amb el 55-57 d'Udodenko a 4.16. En aquests 376 segons, un parcial de 0-14 va matar el partit. El va tornar a iniciar Nogic amb un triple al qual es van unir els bàsquets de Moore i de Gustavsson. Al final, la nord-americana va ser la màxima anotadora de l'enfrontament, amb 16 punts, i tota l'expedició va poder celebrar la derrota del Mikolc a França que les classificava per a la segona fase. Ara no hi haurà gaire temps per a les celebracions, ja que l'eliminatòria començarà d'aquí a només dues setmanes.