Nivell del rivals a les dues competicions La millor gestió dels moments complicats Menys pressió sense l'obligació de vèncer

El nivell mitjà de la lliga Endesa és objectivament més elevat que el de la Champions. Si no fos així, l'Iberostar no hauria guanyat aquest torneig el 2017 ni hauria estat finalista enguany, ni l'UCAM Múrcia hauria estat a la final a quatre del 2018.

El nivell dels rivals també fa més suportable la gestió de les crisis que hi ha durant els partits. Són més controlables els rivals europeus que els de l'ACB, que tenen jugadors de més qualitat i que poden fer més mal quan estan bé.



Pedro Martínez va deixar clar des del primer dia que l'ACB era prioritària sobre la Champions, però que no la llençarien. La pressió més baixa que hi ha en una competició en la qual no es pot descendir pot alliberar alguns canells.