Josep Empez ha estat reelegit president del Consell Esportiu del Bages per quatre anys

El president del Consell Esportiu del Bages (CEB) els darrers anys, Josep Empez, ha estat reelegit per ocupar el càrrec aquest proper mandat (fins el 2023).

En l'assemblea extraordinària celebrada al Consell Comarcal del Bages, es va formar la nova comissió directiva del CEB d'on havia de sortir-ne el president. Un cop escollits els dotze membres de la comissió (representants d'ajuntaments (només en aquest cas va haver-hi votacions), escoles, clubs, consell comarcal, etc), aquesta mateixos van decidir consensuar la figura de Josep Empez (es presenta en nom del FC Pirinaica) perquè continués en el càrrec.

Josep Empez ha comentat a Regio7 que «per edat, sobretot, volia deixar-ho, però també es cert que tenia ganes de seguir un parell d'anys per posar en marxa diversos projectes que tenim, també a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, com ara la nova llei de l'esport, que s'està debatent»

Josep Empez tindrà en la Comissió Directiva del Consell Esportiu del Bages a Elisabet Carracedo com a vicepresoidenta, Lluís Thomen com a tresorer, i a Manel Molera com a secretari, així com vuit vocals, Tomàs Casero, Josep M. Torradeflot, Santiago llopart, Miquel Gómez, Enric Forcada, Lluïsa Tulleuda, Toni Massegú i Carles Estrada.

Pel que fa a la part tècnica, l'oganigrama a dia d'avui del Consell Esportiu del Bages té a Mario Carballar (secretari tècnic), Montse Vancell (tècnica-administració), Ferran Tarazona (tècnic), José A. Villareal (tècnic), Mireia Basora (tècnica) i Aritz Moreno (tècnica-garantia juvenil).