Una jove estudiant del Peguera promou una exhibició de vòlei terra al pavelló de Sant Fruitós

El pavelló de Sant Fruitós va acollir, aquest dijous, una exhibició de vòlei terra, voleibol adaptat per a discapacitats. La idea d'organitzar aquest esdeveniment neix del treball de recerca que està duent a terme una jugadora de l'equip juvenil del club, Anna Montfort. Ella es va posar en contacte amb l'únic equip federat d'Espanya, el CV Martorell, i conjuntament amb l'ASFE es van organitzar diferents partits amistosos entre els jugadors del Baix Llobregat i els diferents equips de Sant Fruitós -juvenil, cadet i els dos infantils- per tal que totes les jugadores del club coneguessin i visquessin en primera persona aquesta modalitat de l'esport que elles practiquen habitualment.

Montfort, de 17 anys, manresana i estudiant del Lluís de Peguera, fa segon de batxillerat científic i el seu treball de recerca està centrat en la pràctica de l'esport de persones amb diversitat funcional. La jove estudiant juga a vòlei des dels 12 anys i aquesta és la seva tercera temporada a l'ASFE de Sant Fruitós. Explica que, per organitzar la trobada, el primer que va fer va ser anar a un entrenament del CV Martorell, «format per jugadors d'arreu de Catalunya», per explicar-los el projecte: «Ho van acceptar encantats. És una manera de difondre la seva tasca i de poder jugar. Ells habitualment només s'entrenen però fan xerrades a escoles i exhibicions per divulgar aquesta modalitat». Un cop rebut el sí, Montfort va parlar amb el coordinador del seu club, que també «va acceptar ràpidament la proposta. Només vam haver de buscar un dia i una hora per tenir pista». L'experiència, diu, «ha estat molt gratificant» per a les jugadores, que van tenir l'oportunitat de «de posar-nos en la seva pell». Apassionada del voleibol, per a Montfort el treball de recerca suposa estudiar i donar a conèixer «una secció d'aquest esport tan poc coneguda al territori espanyol» i la possibilitat de trencar prejudicis: «Em vaig adonar que molta gent es pensava que les persones amb diversitat funcional no podien fer l'esport que practiquem la resta. I no és així, l'esport és esport, el practiqui qui el practiqui».