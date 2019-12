L'Estudiantes, rival directe del Baxi, es debilita amb la marxa de Brizuela a l'Unicaja

El Movistar Estudiantes, un dels dos equips que comparteix la cua de la classificació amb el Baxi Manresa, haurà de reforçar-se convenientment després de saber-se que el seu jugador franquícia, l'escorta Darío Brizuela, ha fitxat per l'Unicaja. La marxa del jugador, per al qual els madrilenys van igualar l'estiu l'oferta que havia fet el València, suposa un cop important per a la formació del serbi Aleksandar Dzikic, que encadena cinc derrotes consecutives a la competició domèstica des que va vèncer, precisament, a la pista de l'Unicaja per 62-67. Abans, els col·legials havien der-rotat també l'Herbalife Gran Canària i el Baxi Manresa, en dos partits jugats a casa.

Brizuela jugava a l'Estudiantes 30 minuts per partit i anotava 14 punts per confrontació. També era el jugador més valorat de l'equip, amb 13,2 punts, juntament amb el canadenc Phil Scrubb. L'Estudiantes va informar que havia estat Brizuela qui l'havia informat que no volia seguir al club i que això l'havia obligat a obrir negociacions amb l'Unicaja. L'equip madrileny ja no disposarà d'ell en el duel de diumenge contra el Casademont Saragossa.