L'Igualada Rigat vol retrobar el ritme victoriós amb el Noia

No s'atura l'OK Lliga i avui hi ha partit a les Comes, en el primer de la dotzena jornada de competició. El rirval serà el Noia i el matx s'ha de posar en marxa a partir de les 19.30 hores, i amb la presència en directe de les càmeres d' Esport3 i la festa de presentació.

Per als jugadors anoiencs que dirigeix Francesc Linares hi ha el repte de poder retrobar el camí del triomf en una lliga en la qual es troben en la tercera posició a la taula, amb 22 punts, vuit menys que els dos capdavanters, que són el Barça i el Liceo. Els blaugrana es van imposar, dimarts passat, al Reus Deportiu per 2-6 en el partit que tenien ajornat.

L'Igualada va sumar 21 punts de 24 possibles en les 8 primeres jornades, i només va perdre amb el Liceo. Però fa un mes que no sap el que és guanyar després del 2-0 al Taradell. En els tres partits següents momés ha sumat 1 dels 0 punts en disputa, tot i que s'ha de reconèixer que els rivals han estat ben forts. Amb el Caldes, que és el quart, va perdre per 5-3. Després va empatar amb el Reus, cinquè, en un partit molt lluitat (3-3). I dissabte passat va caure al Palau Blaugrana per 8-4.

El Noia tampoc no es presenta fàcil; ara és el sisè amb 17 punts i ha guanyat 3 dels últims 4 partits.