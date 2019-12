El Manresa FS obté un empat agredolç al Pujolet (3-3)

El Manresa FS va sumar un just i agredolç empat en el grup 3 de la Segona Divisió B Nacional, aquest cop al Pujolet en la visita de l'Hospitalet Bellsport (3-3). El duel, molt disputat, va estar marcat per un arbitratge molt deficient, amb constants errades tant per uns com per als altres el que va tensionar molt el joc, especialment a la segona part.

La primera meitat va ser bastant anivellada i sense gaires ocasions per part dels dos equips. Els visitants, amb jugadors molt tècnics, tenien el domini de la pilota, mentre que els jugadors dirigits per Sito Rivera havien de buscar contraatacs, i en un d'ells va arribar el primer gol de la nit, obra d'un Santa que va aprofitar el rebot del porter. Només sis minuts després, l'Hospitalet va empatar mitjançant una jugada trenada amb una mica de fortuna.

El segon temps va començar de la mateixa manera, amb uns visitants que dominaven, però els bagencs van aprofitar un contraatac ben treballat per fer pujar el 2-1, obra de Lavado al minut 29. Tot seguit, l'Hospitalet es va posar les piles i en dos minuts va capgirar l'electrònic mitjançant una diana en pròpia porteria de Santa i una altra de David Ruiz. Posteriorment els locals van pressionar de valent, i com a consequència Lavado va tornar a empatar amb una jugada ben elaborada. Quan només faltaven 53 segons, els visitants es van situar amb porter-jugador, però el Manresa ho va defensar bé i Aleix va fer una aturada decisiva per deixar un punt a la capital bagenca. El dissabte 14 els manresans tornaran a jugar a casa, davant el Dènia.