Vicenç Navarro, campió català de pàdel en més de 55 anys

Vicenç Navarro, palista veterà pertanyent a l'entitat del Club Tennis Manresa, ha aconseguit un nou èxit en la seva categoria, la de més de 55 anys. Navarro, que va formar parella amb el jugador Jaume Carreras, s'ha proclamat campió de Catalunya en el grup de més de 55 anys.

Navarro va aconseguir aquesta victòria en les instal·lacions del club Pàdel Indoor Mataró. Quan van jugar la gran final, diumenge al matí, els guanyadors van poder guanyar, en dues mànegues, els seus dos rivals, que van ser Juan Díaz i Carles Vila, per 6-0 i 7-6. En la semifinal d'aquest campionat, la parella Navarro-Carreras no es va desgastar ja que Llorens i Royo no es van presentar.