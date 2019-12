Abdessamad Oukhelfen, del CAI, serà demà a l'Europeu de cros sub-23 a Lisboa

arxiu particular

Abdessamad Oukhelfen arxiu particular

El fondista del CAIgualada Petromiralles Abdessamad Oukhelfen ha estat seleccionat per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme per participar en el Campionat d'Europa sub-23 de Cros, què es durà a terme a la ciutat portuguesa de Lisboa aquest diumenge. En aquesta competició, que arriba a la 26a edició, la selecció espanyola serà formada per 40 atletes, 20 masculins i 20 femenins, en les diferents categories.

Abdessamad Oukhelfen ha assolit enguany unes millors marques de 28'30"03 en els 10 km, i de 13'39"27 en els 5 km, que, juntament amb les grans actuacions en aquesta temporada de cros, entrant cinquè absolut al Cros Internacional d'Atapuerca i sisè al d'Alcobendas, han possibilitat la seva selecció per participar en aquest campionat internacional, en el qual prenen part atletes més destacats en l'àmbit europeu.

L'atleta Esther Guerrero, que entrena el manresà Joan Lleonart, participarà en el relleu mixt d'aquests mateixos europeus juntament amb Sergio Jiménez, Solange Andreia Pereira i Pablo Sánchez.