El Barça no tindrà Ansu ni Arthur per rebre el Mallorca

El Barça va anunciar ahir al vespre que el centrecampista brasiler Arthur i el davanter Ansu Fati són les baixes d'última hora per al partit d'avui, que en principi sembla el més assequible d'aquest tram de temporada. El Mallorca visita el Camp Nou sense haver puntuat encara a fora de Son Moix, però amb la intenció de treure profit d'algunes baixes de l'equip blaugrana.

Segons el comunicat oficial, Arthur té m0lèsties al pubis i Ansu, als tendons rotulians. Precisament, el jugador amb origen a Guinea Bissau havia estat notícia aquesta setmana per la renovació amb el club i no la podrà celebrar jugant avui. De fet, tenia bastantes opcions de saltar al camp per la baixa de Dembélé, que provoca que Carles Pérez sigui ara l'únic recanvi al trident, Messi, Suárez i Griezmann, que tot apunta que serà titular en el duel d'avui.

A part dels esmentats, el Barça continua tenint les absències dels dos laterals titulars, Semedo i Jordi Alba, i veu reduïdes les possibilitats de rotació, tot i que el duel d'entre setmana, al camp de l'Inter, pertanyent a la Lliga de Campions, és del tot intranscendent abans de visitar la Reial Societat i de rebre el Madrid.



Consolidar sensacions

Com sempre, sense saber-se la llista de convocats, no es tenia tota la informació per fer preguntes a Valverde. L'entrenador, però, va ser clar en afirmar que el partit d'avui és important «per fer valer els sis punts obtinguts a fora de casa [als camps del Leganés i de l'Atlètic de Madrid]». Segons Valverde «vam patir molt per gua-nyar aquests partits i aquest que ve serà un dels trams més importants de la temporada». Respecte del rival, «és cert que a fora li costa, però a casa és un equip solvent. Juguen sense complexos, intenten pressionar i vindran amb la intenció de plantar-nos cara i d'endur-se alguna cosa positiva».

De cara al duel d'avui, pot destacar la intervenció del centrecampista japonès Take Kubo, durant molts anys al planter blaugrana i fitxat l'estiu passat pel Reial Madrid, que el va cedir a la formació del Mallorca. L'equip balear té les baixes del lesionat Baba Rahman i del sancionat Lumor i hi podria debutar el Cucho Hernández.