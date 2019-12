El CG Puigcerdà vol escalar en la classificació a Jaca

Per segona setmana seguida, difícil desplaçament per a l'equip sènior masculí del CG Puigcerdà.

En aquesta ocasió (avui a les 21.30 h) l'equip de la Cerdanya viatjarà al Pirineu aragonès per enfrontar-se amb el CH Jaca, que actualment ocupa la darrera plaça en la classificació provisional. L'equip de la capital de la Jacetania no pot permetre's cedir punts a casa per evitar distanciar-se perillosament dels seus rivals quan ja s'està jugant el segon partit de la tercera i penúltima volta.

Els aragonesos van guanyar el CG Puigcerdà a domicili la darrera vegada que es van trobar els dos

equips, a la segona volta, en una situació molt similar a l'actual. Ara voldran aprofitar la major adaptació a la seva pista, de dimensions més generoses, i hauran de treure el caràcter que sempre ha

tingut un club molt lluitador i en una població on es viu l'hoquei gel de forma ben especial.

L'equip de Salva Barnola vol allunyar-se de la darrera posició, i guanyar a casa del darrer classificat seria mot important per pujar a la tercera posició. La dinàmica de l'equip és molt bona, i si guanya a Jaca completaria un pòquer de victòries seguides davant de tots els rivals de la competició.

L'equip femení, d'altra banda, viatjarà a Sant Sebastià per enfrontar-se a unes rivals amb les quals encara no s'han vist les cares, les vigents subcampiones de lliga, el Txuri Urdin. Un equip groc i negre que desplaçarà dues línies justes per jugar i que fins ara no ha aconseguit batre cap rival fort.