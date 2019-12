Un esport de mags fictici adaptat a les capacitats humanes

? El quidditch va fer el salt dels llibres de Harry Potter a la realitat el 2005 als Estats Units, a la Middlebury University (Vermont). Reuneix característiques del rugbi i de l'handbol, així com dels jocs de matar i del mocador. En l'actualitat, es practica en un terreny de joc rectangular de 60x33 metres. L'objectiu dels dos equips és fer passar la pilota pels tres cèrcols, situats a diferent altura, que defensa l'oponent. Assolir-ho permet sumar 10 punts. Els partits s'inicien amb sis jugadors per equip: el guardià, que juga un paper transcendental en defensa i dirigeix el joc en atac; tres caçadors, amb capacitat per marcar, i dos colpejadors, els especialistes defensius. Durant els primers 16 minuts es juga amb quatre pilotes de dos tipus: una quàfel, l'única que permet sumar, i tres blàdgers, que serveixen per inhabilitar rivals. Després, entra en joc la preuada esnitx i els caçadors dels dos equips. Capturar l'esnitx dona 30 punts i suposa el final del partit.