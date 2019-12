L'Egiba obre la Lliga Iberdrola amb grans aspiracions a Salt

arxiu particular

L'equip absolut femení de l'Egiba participa avui dissabte en la primera jornada de la fase regular de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística al pavelló de Salt (Girona). La formació manresana fa front a la competició amb baixes importants i ha de donar pas a alguna de les joves gimnastes del club. En contrapartida, l'Egiba recupera respecte a la lliga de la temporada passada la fonollosenca Andrea Carmona, que estava lesionada. Ara, el club manresà no podrà disposar de la gironellenca Carla Font, també de baixa per lesió.

Ahir es van fer els entrenaments oficials i la competició de Primera Divisió (en la qual competeix l'Egiba) es farà avui a la tarda. Les integrants de l'equip per a aquesta primera jornada de la Lliga Iberdrola són: Andrea Carmona, Mar Palliso, Lorena Medina, Aina Solà, Berta Monteagudo, Laia Font i la debutant Ona Sánchez. L'objectiu per a aquesta temporada de l'Egiba torna a ser classificar-se entre els quatre primers a la fase regular per posteriorment optar a la gran final. La temporada passada, les manresanes van ser terceres classificades, i en la primera edició van guanyar la competició. Els rivals de l'Egiba són el Xelska balear, l'Hospitalet, el Salt, Les Moreres, Los Cantos d'Alcorcón i La Salle Gràcia.

A Segona i Tercera Divisió, sense representació de casa nostra, els grups són els següents: CN Granollers, Salt B, Osona, Vilassar de Mar, Tempo (Galícia), Sur (Andalusia), l'Hospitalet B i el GYM-Val (València) a Segona, i a Tercera, Covadonga (Astúries), Pozuelo (Madrid), Palma (Balears), Grech (Balears), Gimnàstic Barcelona, La Plana (València), La Salle Gràcia B i Xelska B (Balears).