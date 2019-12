L'escola d'esquí de muntanya dels Mountain Runners es presenta demà

Els Mountain Runners del Berguedà han organitzat per a demà diumenge la presentació oficial de l'escola d'esquí de muntanya de l'entitat. Tindrà lloc a La General de Berga a partir de les 7 de la tarda amb la projecció inclosa de la pel·lícula Els Pirineus, una gran travessa amb esquís.

D'altra banda, els Mountain Runners del Berguedà han programat per al diumenge 15 de desembre una cursa i caminada (amb diferents traçats) a Queralt per a La Marató de TV3. Per a més informació i inscripcions a la web: . mountainrunners.cat. El club proposa una matinal esportiva i solidària amb tres modalitats: una cursa de 13,8 km i +863 m de desnivell; una caminada de 8,5 km i +508 m de desnivell; i una cursa infantil amb un circuit pel nucli antic. La sortida i arribada serà a les 9 del matí a la plaça de Sant Pere de Berga.