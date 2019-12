L'Espanyol afronta una missió difícil davant d'un Madrid amb baixes

L'Espanyol provarà avui, com a mínim, de donar bona imatge en la seva visita a l'estadi d'un dels equips més en forma de la lliga. El Reial Madrid, que podria provar una golejada per desbancar el Barça del lideratge, és un dels conjunts en més bona forma de la lliga, tot i que ara té un seguit de baixes a l'equip.

D'aquesta manera, Marcelo i Hazard són baixes segures i hi ha el dubte de Bale per unir-se a les de més llarga durada d'Asensio, Lucas Vázquez i James. L'Espa-nyol, d'altra banda, recupera el concurs de Granero, però no podrà alinear Facundo Ferreyra i té la baixa de Víctor Sánchez al mig del camp per sanció.

Tot i l'estat de tots dos equips, ahir, el tècnic blanc-i-blau, Pablo Machín, opinava que, malgrat estar en una dinàmica negativa, «tenim arguments i els hem de demostrar». Segons l'entrenador sorià, «hem de recuperar l'autoestima perquè hem fet coses molt bones, encara que no ens ha donat resultat. Busquem ser competitius i al Bernabéu no serà menys. A partir de ser un grup sòlid i compacte, creixerem».

D'altra banda, l'entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, va mirar de ser diplomàtic amb el rival. «Està travessant un mal moment de punts, però no de joc. No juguem contra l'últim de la classificació [de fet és el penúltim], ni de bon tros. Serà un partit molt complicat perquè si els deixes jugar, t'ho poden posar difícil». Zidane va considerar que el tram final del 2019 és «molt important» per la qualitat dels rivals.