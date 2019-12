L'Igualada paga un inici de partit nefast i perd a casa

L'Igualada Rigat continua immers en la ratxa de mals resultats a la lliga contra rivals de la zona alta de la classificació, davant dels quals ha sumat un punt dels dar-rers dotze. Ahir, davant del Noia Freixenet, en un partit que va servir per fer la presentació de tots els equips de l'entitat, un mal inici d'enfrontament va provocar que l'equip de Sant Sadurní obtingués una diferència que ja seria irrecuperable, tot i que el duel no es va sentenciar fins al tram final.

D'aquesta manera, els tres gols en cinc minuts de Llorca, Manrubia i Aragonés van deixar al descobert la fragilitat defensiva anoienca d'ahir. Per sort, Sergi Pla va anotar tot seguit amb un xut de mitjana distància i el partit va ser una lluita d'anades i vingudes, els uns per tornar a entrar en el partit i els altres, per sentenciar-lo.

Amb l'Igualada ja molt cansat va arribar el segon gol en el compte particular d'Aragonés, que va fer abaixar els braços al conjunt de Cesc Linares. L'anotació de Xavi Costa ja va ser anecdòtica.