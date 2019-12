L'Inter és incapaç de vèncer la Roma i podria ser superat

? L'Inter de Milà, que es juga la vida a Europa dimarts en el compromís de la Lliga de Campions contra el Barça a San Siro, no va ser capaç de superar la Roma (0-0) en partit avançat de la jornada de lliga i avui podria ser avançat per la Juventus, que té un duel complicat al camp de la Lazio a les 20.45 hores. Els interistes van ser els que més ho van intentar, però no van tenir claredat d'idees en atac.