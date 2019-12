Nikola Mirotic podria tornar demà al Congost després de 5 anys d'absència

Nikola Mirotic, un dels millors jugadors d'Europa, ha tornat a la lliga Endesa i, si el seu entrenador, Svetislav Pesic, no ho evita, demà serà un dels elements del Barça en el partit contra el Baxi (18.30 h), corresponent a la 12a jornada de la competició. Mirotic només ha descansat un partit en competició domèstica, el dia 17 de novembre en la victòria dels barcelonistes sobre l'Estudiantes (94-72).

El darrer partit de Mirotic en el Nou Congost va ser el 23 de febrer del 2014, quan encara jugava a les files del Reial Madrid, amb triomf clar dels visitants per 69-92 i amb 11 punts del montenegrí amb la nacionalitat espanyola. Després va inicir una trajectòria a l'NBA que el va dur als Chicago Bulls (on va compartir plantilla amb Pau Gasol), als New Orleans Pelicans i al Milwaukee Bucks, on tornaria a coincidir amb el gran dels Gasol. A més a més va ser bronze olímpic en els Jocs de Rio, amb Espanya. I ha estat aquest estiu quan el Barça ha obtingut els serveis d'aquest ala-pivot molt versàtil i immensa qualitat tècnica, de 28 anys i 2,08 metres, desairant un Madrid en el qual havia crescut i debutat en la lliga Endesa. En el retorn a l'ACB, el seu impacte ha estat immediat, amb una valoració de 25,3 que el situa com el primer de la lliga, davant de Shermadini (Iberostar) amb 23,1 i Prepelic (Joventut), que en té 19,6. Pel que fa als punts, el jugador del Barça és tercer amb 20,1, darrere de Prepelic, amb 21,7, i Booker (UCAM), amb 20,5. Sense Ferrari, que tenia 14,7 punts abans de lesionar-se, és Toolson (12,9) qui més anota al Baxi.

El Barça, que és colíder de l'ACB amb el Madrid, amb 9 victòries, ha encaixat les 2 úniques derrotes de visitant : amb l'Andorra (89-87) i a Saragossa (89-83). En el conjunt blaugrana hi ha Tomic, qui, en les seves últimes sis visites al Bages, ha fet 16 punts de mitjana.

L'última victòria del Manresa davant del Barça va ser la de les 4 pròrrogues (122-117), fa deu anys, el 22 de març del 2009. Pesic, que té com a ajudant el manresà Ricard Casas, va perdre al Nou Congost per 73-71 el 6 d'octubre del 2002, amb una cistella final de Laviña. L'entrenador del Ricoh Manresa era precisament Casas.



Toolson, al cinc de Champions

Els 24 punts que va anotar Ryan Toolson a Sàsser li han valgut ser inclòs al cinc ideal de la jornada de la Champions. Els altres quatre jugadors són Lamonte Ulmer, del Dijon, Jerai Grant (Estrasburg), Evangelos Margaritis (PAOK), i Zoltan Perl, del Szombathely, que ha estat el MVP de la setmana.