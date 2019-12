El Ral·li Ciutat d'Igualada es farà avui, puntuable per a l'estatal d'escuderies

Seran prop d'una cinquantena els participants en el Ral·li Ciutat d'Igualada que es disputa aquest dissabte, prova per al campionat

d'Espanya d'escuderies, l'última d'aquest estatal. El president del Moto Club Igualada, Enric Ruiz, explica que «la nostra intenció és la de poder entrar, la temporada vinent, en el calendari de l'estatal absolut de ral·lis. El campionat d'escuderies és com una segona divisió, i avui passem un examen, ens fan una preinspecció per tal d'aclarir si estem preparats». Ja fa una dècada que Catalunya no té cap prova a l'estatal absolut.

Ahir es va fer una cerimònia de sortida d'exhibició en el marc de la Rambla d'Igualada i el ral·li es posarà en marxa aquest matí, a partir de les 8. Els trams i els passos que es faran fins al migdia seran aquests: Font Rubí (9.03 i 12.33 h), Rauric-Conesa (9.55 i 13.25 h) i Esblada (10.33 i 14.14 h). A partir de les 14.51 s'establirà un parc de reagrupament que estarà ubicat a Santa Margarida de Montbui i es donaran els premis pertanyents al ral·li esprint.

A la tarda, ja amb quilòmetres de nit, els horaris i els trams seran els següents: Rubió (17.45 i 20.15 h), Òdena (18.17 i 20.47 h), i el de Castellfollit (19.31 i 20.55). El final del ral·li serà a partir de les 21.39 hores a l'avinguda Europa de la capital de l'Anoia. Entre els pilots favorits hi ha Miquel Prat, amb un Peugeot 208 R2, que és un pilot de Castellfollit del Boix que pertany al Moto Club Igualada.