La selecció estatal jugarà el preolímpic de Barcelona amb tres jugadors ceretans

Del 13 al 15 de desembre, la pista de gel del FC Barcelona acollirà el preolímpic d'hoquei gel, amb una plaça en joc per a la ronda següent de classificació per als Jocs Olímpics del 2022. Espanya, amb cinc jugadors catalans (tres del CG Puigcerdà), Holanda, Mèxic i la Xina Taipei seran les quatre seleccions participants.

«Holanda és, a priori, el rival més perillós, amb jugadors professionals. En l'últim enfrontament contra ells, a Jaca, va ser molt igualat i ens van acabar superant a la pròrroga. Esperem poder estar a l'altura», ha explicat el president de la Reial Federació Espanyola d'Esports de Gel (RFEDH), Frank González.

Així doncs, a partir del divendres 13 de desembre la selecció espanyola, dirigida per Luciano Basile, intentarà obtenir el bitllet per a la ronda següent amb la contribució de cinc jugadors catalans: Marc Paul, Oriol Boronat i Nacho Granell (CG Puigcerdà), així com els germans Òscar Rubio i Oriol Rubio (Barça).

En el marc de la presentació d'aquest preolímpic, Frank González va aprofitar per agrair públicament al president de la FCEH, Óscar Cruz, el suport de la federació en una competició que «ha de generar il·lusió entre els nostres jugadors per seguir avançant en el camí del professionalisme». Davant la descompensació que hi ha en matèria d'instal·lacions en comparació amb altres països, com la mateixa Holanda, Cruz va destacar la importància de l'organització de competicions com aquest preolímpic, que impulsin l'hoquei i el gel. En la mateixa línia es va mostrar el secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, Gerard Figueras, que va posar èmfasi en la capacitat organitzativa i de suma de totes les administracions amb el teixit social.

D'altra banda, la gerent de l'Institut Barcelona Esports, Susanna Closa, va posar sobre la taula el projecte Esports d'Hivern Barcelona, inclòs en el programa de promoció escolar de la FCEH, que permet ensenyar els esports de gel a centenars d'alumnes.