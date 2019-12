Tres triomfs i una derrota per als equips del CTT Castellgalí

Resultats de diferents signes per als equips del CTT Castellgalí. A Tercera A, victòria contra el CTT Roda de Ter per 5 a 1, amb Josep Garrido, Marcos Reches i Toni Ortega. També van jugar a casa el CTT Castellgalí A i B de la categoria Tercera B. L'A va jugar contra el CTT Valls de Torroella B amb el marcador favorable als locals per 5 a 1 amb David Mateo, Paul Adrián Barlean i Àlex Gomez; l'equip CTT Castellgalí B va jugar contra el CTT Valls de Torroella Amb resultat advers, els de casa per 0 a 6 amb jugadors Ferran Guixaró, Antonio Cobela, Jiashu Xia i Carles Serra. El CTT Castellgalí de Segona B es va enfrontar al Lluïsos de Gràcia amb el resultat favorable en aquests últims, que jugaven a casa,per 4-2 amb l'equip format per Manel Vázquez, Dani Frincu i Eduard Señor. Tot i la derrota, el CTT Castellgalí manté el lideratge.