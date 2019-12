Arriba el Barça però somiar és de franc

Una muntanya altíssima per al Baxi. El Barça que es troba en els primers llocs a l'Eurolliga i a l'ACB és el que visita aquesta tarda un Nou Congost on fa una dècada que no perd. I l'última vegada va ser després de quatre pròrrogues. De tota manera, el Manresa està animat després que els seus dos últims partits hagin acabat amb sengles victòries, un de l'ACB i un de la Champions. La minisèrie positiva encara no s'havia donat en els dos mesos i mig d'aquesta competició oficial, 18 partits en total, amb 8 victòries, però només 3 han estat a la lliga.

Pedro Martínez va comentar en la prèvia del partit que l'equip es trobava més animat pels resultats a favor de l'última setmana amb l'UCAM Múrcia i en la visita de la Champions a la pista de Sàsser, «però nosaltres ens hem entrenat al mateix ritme, amb la intensitat que hem tingut durant les últimes setmanes, idèntica. És un valor de l'equip, més enllà dels resultats».

Poder mirar-se als ulls

Per al partit d'avui, Martínez ja ha recuperat Yankuba Sima, que ha deixat enrere les seves molèsties musculars que el van deixar fora en els darrers compromisos de l'equip. En canvi, fins poc abans de la roda d'escalfament s'haurà d'estar pendent de Luke Nelson, que fa just una setmana, abans de jugar contra l'UCAM Múrcia, es va fer un esquinç de turmell. Avui es reincorpora el base Cvetkovic, qui només pot disputar els partits de la lliga ACB (s'han esgotat canvis a Europa) i donarà relleu a Dani Pérez, magnífic als últims partits (16 assistències contra l'UCAM) i que té una important càrrega de minuts al damunt.

Sobre la hipòtesi de la victòria manresana, Pedro Martínez ha dit que «és improbable però no pas impossible guanyar». I ha afegit a la resposta que «jo em preocupo més del meu equip que del rival. Nosaltres hem de mirar d'assolir el nostre màxim. No sé si això ens donarà per guanyar. Potser no. Però almenys, al final del partit, ens hem de poder mirar tots als ulls, entre nosaltres i també amb els aficionats, i que ells estiguin satisfets d'un equip que ho hagi donat tot a la pista». Preguntat pel treball de David Kravish, el tècnic va valorar especialment la feina del pivot a Sàsser, «un partit que vam afrontar amb moltes baixes». L'absència d'Eulis Báez, que és un dels interiors lesionats, també la veu important de cara a frenar Nikola Mitrovic, que «si ell vol» és molt difícil de controlar.

Aquesta setmana ha acabat el contracte temporal de Sergi Vidal i a mig mes també ho faran el de Dulkys i el de Luka Mitrovic, al qual el club pot intentar renovar. Continuen de baixa, sense data de tornada, els lesionats Pere Tomàs, Eulis Báez i Frankie Ferrari, que ja ha estat operat als Estats Units del trencament al peu esquerre.