Un Cadí sense gasolina a la represa s'estavella altra vegada a casa

El Cadí la Seu només va poder aguantar 22 minuts el ritme del València. Una magnífica arrencada després del descans va permetre a les urgellenques passar al davant per primer i únic cop. Va ser l'últim cop de força d'un equip, el de Bernat Canut, que no va poder aguantar mai el ritme d'unes valencianes molt superiors. Maria Pina i Queralt Casas van fer molt mal tant des de fora com en les penetracions cap a cistella. I la txeca Julia Reisingerova va resultar un mur infranquejable per un Cadí en què només Tinara Moore va presentar batalla. Les valencianes van anar sempre al davant i un parcial de 2-12 quan les locals s'havien posat al davant (36-34) ja va ser definitiu perquè les jugadores de Rubén Burgos dominessin a plaer.