La combinació de resultats deixa fora de la Minicopa el Catalana Occident

L'equip infantil del Catalana Occident Manresa no serà a la fase final de la Minicopa Endesa, que se celebrarà a Màlaga del 13 al 16 de febrer. Els bagencs van finalitzar en la tercera posició del seu grup, empatats amb els dos primers, el Cajasiete Canarias i el Cenor Obradoiro. Tots ells van assolir dues victòries, i es va haver de decidir pel bàsquet-average entre ells: els canaris van acabar amb +2, els gallecs amb 0 i els manresans amb -2.

Al matí, el Catalana Occident va perdre davant l'Obradoiro (65-60) per culpa d'un parcial de 6-0 en els cinc minuts finals. Guitart, amb 19 punts, va ser el més destacat dels bagencs. A la tarda, els manresans havien de guanyar per sis punts al Canarias per classificar-se, però només ho van fer per tres (72-69). Novament, Paul Ater Maker Bol va ser el jugador més destacat, amb 16 punts i 18 rebots. En els tres partits de la competició, l'interior de Sudan del Sud va acumular unes mitjanes de 23,5 punts i 12,5 captures.