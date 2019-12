El Madrid venç amb la llei del mínim esforç i allarga l'agonia de l'Espanyol

L'Espanyol cau davant un Madrid vestit de verd per la Cimera del Clima

El Reial Madrid va guanyar sense patir davant un Espanyol que continua a la deriva. Els blancs es van fer amos de la pilota enfront d'un Espanyol arreplegat al seu camp. Davant aquest plantejament, l'equip de Zidane va respondre llançant pilotes des de fora l'àrea i amb un Vinicius molt actiu. El brasiler va sortir amb un excés d'ímpetu i va estar a punt de passar-li factura, perquè, després d'haver estat sancionat amb una groga en el minut 17, va poder veure la segona en el minut 40 en una entrada sobre David López, tot i que el col·legiat no el va amonestar en considerar que l'acció va ser fruit d'una relliscada. El conjunt local, després de dominar durant tota la primera meitat però sense tenir encert, va poder obrir el marcador abans de marxar al descans. El central francès Varane va ser qui va creuar amb la cama esquerra un excel·lent xut que va superar la sortida de Diego López.

A la represa, l'equip de Machín va sortir més actiu i amb una forta pressió a tot el camp. El partit es va obrir i ambdós equips van gaudir d'arribades clares de gol. No va ser fins a falta d'onze minuts que el davanter francès Benzema va enterrar les esperances dels visitants. El davanter blanc va culminar una gran conducció de Valverde, arribant fins a línia de fons, per empènyer la pilota al fons de la xarxa i sentenciar el partit. Mendy va ser expulsat quatre minuts més tard per doble targeta groga.