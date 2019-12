Un rival amb una superplantilla que té els exmanresans Hanga i Pierre Oriola

Al Barça no es refien d'aquesta visita al Nou Congost, el seu segon partit fora de casa després del seu triomf per 94-102, divendres, a la pista del Khimki. Els blaugrana han encadenat una sèrie positiva de 5 victòries seguides a l'ACB i la volen ampiar. El tècnic serbi i els seus homes volen posar èmfasi en la defensa per evitar que el Baxi no es dispari en l'anotació, ja que en les 3 victòries manresanes els de Pedro Martínez han superat els 90 punts. No se sap si Pesic decidirà avui descartar algun dels pesos pesants de la plantilla. Ahir, en l'entrenament al Palau ja es va veure el base Thomas Heurtel fer alguns llançaments, però la seva tornada a les pistes encara haurà de tardar una mica.

Amb Nikola Mirotic com a gran estrella i un Ante Tomic que en la lliga ACB sempre fa estadístiques de primer nivell, el Barça disposa d'altres primeres figures com els fitxats enguany Brandon Davies, Cory Higgins i Malcolm Delaney, capaços de desnivellar un partit en pocs minuts. El llançador Kyle Kuric pot ser letal i el base argentí Bolmaro està sent revelació.

A l'equip, a banda del manresà Ricard Casas que és ajudant de Pesic, hi ha dos jugadors amb un passat al Congost: Pierre Oriola, flamant campió del món amb la selecció espanyola, i l'hongarès Adam Hanga, que està actuant de base molts minuts. Hanga diu que «serà un partit difícil, pel desgast del partit de divendres, per jugar fora de casa i a més a Manresa. Ara el Baxi està molt bé i és una pista que conec, el públic ajuda l'equip. Hi vaig passar els primers anys a Espanya, increïbles. He jugat poc com a rival al Nou Congost, m'ha coincidit sovint amb lesions».