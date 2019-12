El València tomba el Llevant i triomf clar del Granada

En el derbi al camp del Llevant, el València va fer una remuntada. Del 2-0, amb gols de Roger Martí (un de penal) va passar al 2-4 del final del matx gràcies al mateix Martí (gol en pròpia porta), a les dues dianes de Gameiro i a Ferran Torres. El València és setè amb 26 punts, els mateixos que l'Atlètic. El Llevant es queda amb 20. D'altra banda, el Granada va batre amb claredat l'Alabès per 3-0, amb gols que van marcar en la segona part del matx Carlos Fernández, Soldado (penal) i Yangel Herrera. Feia cinc partits que no vencia l'equip andalús, que queda amb 24 punts, entre els deu primers. L'Alabès és quinzè (18). A Segona, l'Almeria del lateral manresà Ivan Martos va derrotar el Mirandés per 3-1 i és el segon classificat.