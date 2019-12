El Barça marxa a Milà sense Messi, Piqué ni Sergi Roberto

Leo Messi, per decisió tècnica, serà la principal absència del Barça en el partit d'aquest dimarts a Milà que tancarà la participació de l'equip blaugrana en el grup F de la Lliga de Campions. Tampoc no s'han desplaçat a Itàlia Gerard Piqué ni Sergi Roberto, als quals Ernesto Valverde reserva per als importants partits de lliga que esperen l'equip: el dissabte al camp de la Reial Societat i el dimecres 18 amb el Clàssic contra el Reial Madrid. En canvi, l'Inter sí que es juga aconseguir la classificaicó. Com a mínim ha d'aconseguir el mateix resultat que el Borussia Dortmund rep l'Slàvia de Praga, també demà a les 21 hores.

Els jugadors que aquest dilluns, després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ha desplaçat Vaverde a itàlia són Ter Stegen, Rakitic, Sergio Busquets, Todibo, Suárez, Neto, Lenglet, Wague, Griezmann, Aleñá, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Carles Pérez, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo i Morer. Per lesió s'han quedat a Barcelona Nelson Semedo, Arthur, Ousmane Dembélé i Jordi Alba,