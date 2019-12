Harry Potter troba hereus a Sant Joan

La complexitat del quidditch, esport del personatge fictici Harry Potter, és enorme i, a Catalunya, encara es tracta d'un esport emergent, però la implicació dels jugadors actuals és indiscutible. El camp municipal de Sant Joan de Vilatorrada va viure ahir la fase final de la sisena edició de la Copa Catalunya de quidditch i la motivació dels equips és digne d'admirar. Des de l'altra punta del camp se sentien les consignes als vestidors dels finalistes, els Barcelona Eagles i els Buckbeak Riders (València), dignes hereus del protagonista de les novel·les de l'escriptora anglesa J.K. Rowling.

Un any més, l'equip de la capital catalana va ser superior. Els barcelonins van aconseguir ahir la Copa Catalunya (120-80) per sisè any consecutiu i han guanyat absolutament totes les edicions que s'han disputat. Els Eagles tornaran a jugar la Copa d'Europa, que se celebrarà l'any vinent a la localitat de Gant (Bèlgica).

Abans de l'inici del partit, l'estat d'ànim d'uns i altres feia preveure que els Riders no podrien donar la sorpresa. Tot i que és l'actual campió de la lliga catalana, el conjunt valencià va patir de valent per arribar a la final, havent de passar per una repesca contra el conjunt bagenc, els Bocs Folls, i unes semifinals contra els Nightmare Grims de Tarragona. En canvi, els Eagles van arribar al partit definitiu amb una hora més de descans i la feina feta. Les cares dels barcelonins eren de tranquil·litat, segurs de les seves capacitats. En els Riders hi havia bona sintonia entre els jugadors, però estaven amb tensió, conscients que havia costat molt arribar fins a la final.

Tot i les aparences, els valencians van sortir molt concentrats i es van col·locar amb un 0-20 a favor, cal recordar que cada gol val 10 punts, i es van presentar com a candidats clars a destronar els Barcelona Eagles. Però a poc a poc els campions van mostrar les seves qualitats i la seva superioritat física i la captura de l'esnitx daurada va ser suficient per seguir en l'olimp del quidditch català.



Els Bocs Folls acaben quarts

L'equip amfitrió no va poder aprofitar-se d'aquesta condició i no va poder fer el salt definitiu per guanyar la Copa Catalunya per primer cop. L'equip santjoanenc va acabar en quart lloc després de perdre la repesca per ser a semifinals contra els Buckbeak Riders (100-190). Els bagencs van obtenir dues victòries en la primera fase i van perdre contra els dos finalistes, que van ser els seus botxins en la fase final. En el dia d'ahir només va poder obtenir la victòria contra els debutants Draco Dormiens de Terrassa (180-10).