El joc amb els peus, una de les seves grans qualitats

? Des que és a Manresa, Pol Busquets ha mostrat una gran regularitat sota els pals. La temporada passada va ser el segon porter menys golejat al grup 2 de Primera Catalana, havent encaixat 34 gols en 34 jornades. Enguany manté la mateixa línia i en 15 partits ha rebut 15 gols, però a Tercera Divisió. Ell mateix diu de les seves qualitats que «potser en el joc amb els peus, sota els pals i en els u contra u és on em defenso millor. Les sortides per alt em costen més. Però com en qualsevol ofici, sempre hi ets a temps d'aprendre'n».