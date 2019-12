L'Egiba comença de la millor manera la Lliga Iberdrola

Tot i tenir baixes importants com Carla Font i Berta Franquesa, les gimnastes de l'Egiba van aconseguir la primera plaça a la fase inicial de la Lliga Iberdrola de Primera Divisió de gimnàstica artística a Salt (Girona). D'aquesta manera, les manresanes sumen 15 punts que els permetran disposar d'un bon coixí per afrontar la següent fase amb comoditat i aconseguir l'objectiu de la classificació per a la gran final.

El combinat manresà va començar la competició en salt amb Aina Solà, Andrea Carmona, Lorena Medina, Mar Palliso i Laia Font i va sumar 51,660 punts que els van permetre encapçalar la competició per sobre del Xelska Balear amb1,5 punts de diferència. A les paral·leles, Berta Monteagudo va suplir Mar Palliso, i va aconseguir quatre exercicis sense error, fet clau en una competició per equips. A la barra d'equilibris, tot i alguna caiguda, l'Egiba va assolir tan sols mig punt menys que el Xelska Balear. Ona Sànchez va debutar a la lliga suplint Mar Palliso al terra i va aconseguir aportar la seva nota a l'equip.

La clau de l'èxit és una gran cohesió d'equip amb totes les components compromeses que aporten el seu treball. Lorena Medina, tot i una caiguda a la barra d'equilibris, va aconseguir la segona posició a la general, i va aportar a l'equip els quatre aparells. Andrea Carmona, amb dues caigudes, va ser cinquena, i va consolidant a poc a poc la seva recuperació. Mar Palliso va aportar un bon salt i una bona nota a la barra. Laia Font, tot i la seva joventut (2007), va fer els quatre aparells i va aportar a l'equip la barra, el terra i les paral·leles; Berta Monteagudo, la barra i les paral·leles, Aina Solà, el salt, i Ona Sànchez, el terra.

La segona setmana de febrer, l'equip viatjarà a Sevilla per competir en la segona fase.