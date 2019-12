Neymar, Guardiola, Cristiano i Lewandowski no hauran de visitar el Camp Nou en la propera ronda

És cert que el Barça pot tenir mala sort i trobar-se cara a cara amb un adversari complicat en els vuitens de final de la Lliga de Campions, però també ho és que el fet d'acabar la primera fase com a primer del seu grup evita un xoc contra quatre dels grans del continent, que també ho han deixat tot sentenciat abans de la disputa de l'últim partit. Així, el París Saint-Germain de Neymar, el Manchester City de Pep Guardiola, la Juventus de Cristiano Ronaldo i el Bayern de Munic de Robert Lewandowski ja saben que no hauran de visitar el Camp Nou com a mínim fins a vuitens de final de la competició.

Els francesos van assegurar, amb el seu empat al Bernabéu, el primer lloc del grup del Madrid, que podria tenir qualsevol dels altres tres rivals en la segona fase de la competició. Els francesos reben el Galatasaray dimecres amb la possibilitat de rotar homes. També ho pot fer el Manchester City, invicte en el seu grup davant del Dinamo Zagreb, al qual visita en aquesta jornada, el Xakhtar i l'Atalanta. El Bayern, per la seva banda, va fer quedar amb la boca oberta mig continent després de guanyar al camp del Tottenham per un escandalós 2-7. Malgrat que va haver de canviar d'entrenador, en situar a la banqueta Hansi Flick en el lloc de Niko Kovac, i que hagi perdut els dos últims partits a la Bundeslliga, a la qual és a set punts del Mönchengladbach, sempre és un rival a evitar. Finalment, la Juventus també ha perdut el lideratge a la lliga italiana a mans de l'Inter i va caure derrotat dissabte al camp de la Lazio, però l'equip on ara juga Cristiano Ronaldo té un enorme potencial i ja va deixar fora de competició els blaugrana el 2017. Quatre maldecaps que es poden deixar per a més endavant.