Només dues victòries en els set darrers partits disputats per l'equip

? El moment complicat del Manchester City queda demostrat per la mala ratxa de resultats que travessa. En els darrers set enfrontaments disputats fins ara, l'equip de Guardiola només n'ha guanyat dos, un davant del Chelsea a casa per 2-1, en què va començar perdent, i el triomf de la penúltima jornada al camp del Burnley, per 1-4, aquest cop amb un duel convincent. Enmig, dues derrotes dures, contra el Liverpool per 3-1 i dissabte davant del United per 1-2. A més, una igualada frustrant davant del dèbil Newcastle a fora (2-2) i dos empats més a Europa, contra el Xakhtar i, abans, al camp de l'Atalanta. Dimecres, duel a Zagreb, segurament amb rotacions.