Oukhelfen, del CA Igualada, és tercer a l'europeu sub-23

«Estic content amb el bronze però m'hauria agradat més l'or. Toca tornar a casa i treballar bé per poder acabar primer en una altra ocasió». Així s'expressava Abdessamad Oukhelfen (20 anys), atleta del CA Igualada Petromiralles després d'aconseguir la tercera plaça sub-23 en els Campionats d'Europa de cros celebrats ahir a Lisboa (Portugal). En aquesta cursa es va proclamar campió el francès Jimmy Gressier i va ser plata el serbi Elzan Bibic. Ignacio Fontes (13è), Tariku Novales (34è), Sergio Alegre (64è), Said Mechaal (74è) i Hamza Ardjoun (77è) van contribuir a la cinquena plaça final de l'equip estatal. Abdessamad Oukhelfen és un corredor d'origen marroquí que fa pocs mesos que disposa de la nacionalitat espanyola. Resideix a Reus i entrena a Vilafranca amb Maria Carbó.

L'equip estatal absolut va ser tercer, tot i que la seva principal base, Ouassim Oumaiz, va haver de retirar-se en el tram final de la cursa. La bona feina de l'equip en el seu conjunt va valer a Espanya per penjar-se el bronze amb 45 punts, per darrere de la campiona Gran Bretanya (36) i de Bèlgica (38). El veterà Toni Abadia va ser l'espanyol millor classificat amb un onzè lloc, amb Carlos Maig catorzè i Fernando Carro, vintè. Hamid Ben Daoud va acabar en la 53a posició i Nassim Hassaous no va poder acabar.

En la categoria sènior femenina, l'equip espanyol va acabar vuitè en una cita que també es va adjudicar la Gran Bretanya, amb Irlanda i Portugal al podi. En el relleu mixt, Esther Guerrero (banyolina entrenada pel manresà Joan Lleonart), Solange Pereira, Pablo Sánchez i Sergio Jiménez no van poder revalidar l'or de l'edició passada, en què havien participat les dues primeres, i es van quedar a les portes de podi, a set segons de la medalla de bronze que es va endur França. Gran Bretanya és nova campiona de la modalitat.