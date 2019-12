El Sant Esteve Sesrovires s'imposa per la mínima al CH Palautordera

El Sant Esteve Sesrovires va guanyar al CH Palautordera en un duel on l'equip dirigit per Oliver Roy i Fran Cabrero van presentar-se a la pista d'un rival directe amb pocs efectius. Des d'un bon inici, els sesrovirencs van agafar el domini del marcador, però amb els de Santa Maria de Palautordera sempre ben a prop (15-16 al descans). A la represa, els del Baix Nord van obrir forat (20-25 minut 45), però els del Montseny no van defallir i al minut 58 van aconseguir empatar a 29 gols, però el gol de l'extrem esquerra Marc Rovira quan faltava 1 minut i 15 segons pel final, i una bona defensa, permetien als sesrovirencs emportar-se els dos importants punts en joc. La setmana vinent els sesrovirencs rebran el Sant Quirze.