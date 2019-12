Les seleccions de la Catalunya Central de futbol sala llueixen a la ciutat esportiva de Blanes

Paper destacat el que han tingut les seleccions de la Catalunya Central en una nova edició, la novena, dels campionats catalans comarcals celebrats aquests dies a la Ciutat Esportiva de Blanes. En cinc de les sis categories establertes (benjamí, aleví, infantil, cadet, infantil femení i cadet femení), els combinats de casa nostra han aconseguit una de les tres places d'honor en joc.

L'actuació més destacada va anar a càrrec de la selecció infantil guanyant la competició. A la final, la Catalunya Central va superar el Vallès Oriental per un ajustat 4 a 3; a les semifinals s'havien imposat al Maresme per 2 a 1. Aquesta formació, dirigida pel tècnic del Manresa FS Marc Cirera comptava amb jugadors del propi Manresa FS, del Vedruna Puigcerdà, del Futsal Vicentí, de l'At. Vilatorrada, del CFS Òdena, del FS Montbui i del CFS Cubelles.

També en l'apartat masculí, els alevins de la Catalunya Central van ser segons classificats després de caure en la final davant el Baix Llobregat per 6 a 3. Igualment va assolir el subcampionat la selecció cadet, en el seu cas després de perdre la final també amb el Baix Llobregat per 5 a 3. Pel que fa al benjamí, aquest conjunt no va poder superar la fase prèvia guanyant a Tarragona/Terres d'Ebre per un clar 11 a 1 i perdent amb el Barcelonès Sud per 6 a 4.

En la vesant femenina del campionat, les jugadores de la Catalunya Central, bàsicament del Vedruna Puigcerdà, van formar elecció amb les del Baix Llobregat. En categoria infantil van assolir la primera posició guanyant en la final el Barcelonès/Vallés Occidental per un ajustat 2 a 1. A les semifinals el Baix Llobregat/Catalunya Central va superar a la tanda de penals a la fusió de Girona, Maresme, Osona i Vallès Oriental després d'empatar a quatre gols.

El cadet femení va assolir un meritori tercer lloc guanyant-se aquesta plaça al derrotar Tarragona/Terres d'Ebre per un rotund 6 a 0. A les semifinals, derrota ajustada davant Girona, Maresme, Osona i Vallès Oriental per 2 a 1.

En aquests campionats catalans comarcals hi han pres part 60 combinats (uns 700 nens i nenes) dels quals, només 24 van accedir a la fase final, per determinar les places d'honor.