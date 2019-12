El Berguedà tindrà tres esquiadors de muntanya als Jocs Olímpics de la Joventut

Aquesta temporada d'hivern serà molt especial per a l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà. El 2020, l'esquí de muntanya viurà la seva primera experiència en una competició olímpica oficial i, tres dels quatre convocats per la selecció estatal de la FEDME als Jocs Olímpics de la Joventut, el gener a Lausana, són de l'Escola d'Esquí de Muntanya del club berguedà: Ares Torra, Maria Costa i Ot Ferrer. Tots tres són membres del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya (CTEMC).

Aquest fet posa en relleu el bon moment pel qual passa aquesta secció i la tasca que s'està fent de fa anys dels dels Muntain Runners del Berguedà, apostant per la formació i l'aprenentatge dels esports de muntanya des de la base. Precisament, diumenge a La General de Berga, els Mountain Runners del Berguedà van fer la presentació oficial de l'Escola d'Esquí de muntanya de la temporada 2019/2020. Es va projectar la pel·lícula 'Els Pirineus, una gran

travessa amb esquís', amb la presència de Joan Cardona, un dels protagonistes de l'aventura que va compartir l'experiència amb tots els assistents a l'acte. Tot seguit es va fer la presentació dels integrants de l'escola, des dels mes petits als més grans, acompanyats dels monitors que conformen l'equip d'skimo del club per aquesta temporada i també es va veure per primer cop la nova equipació d'esquí de l'associació esportiva berguedana.

L'Escola d'Esquí de Muntanya dels Mountain Runners del Berguedà va néixer l'any 2014, aprofitant l'idea de la ja existent Escola de Trail, pionera en la formació des de la base d'infants en la disciplina del trailrunning. L'objectiu principal és oferir una formació en skimo d'infants i joves de la comarca i rodalies, a fi de formar a joves amb l'acompanyament de tres tècnics especialitzats i amb la col·laboració de guies de muntanya, tècnics d'equí alpí o de fons a fi de donar coneixements el més amplis possibles en aquesta disciplina.