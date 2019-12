Vells fantasmes anglesos amenacen el Barça

El Barça no se la jugarà demà a San Siro, però sí entre dimarts i dimecres a deu camps d'Europa. Són els que acolliran els partits dels cinc grups que encara s'han de definir, a part del dels blaugrana, en la primera fase de la Lliga de Campions. I malgrat que Ernesto Valverde probablement reservi molts dels seus homes contra un Inter que s'hi juga la vida (ha d'igualar el resultat del Borussia Dortmund a casa contra l'Slavia per ser a la fase següent), estarà molt pendent dels adversaris potencials que se li posaran davant de cara al sorteig dels vuitens de final de dilluns que ve a Nyon. I, segons com vagin les coses, poden ser rivals no gaire desitjables i que porten mals records.



Els Spurs ja són segons

Ara mateix, només dos dels vuit grups ja tenen decidit l'ordre dels dos primers classificats. Un és el grup A, en què el París Saint-Germain acabarà primer i el Reial Madrid, segon. Els blancs, però, no poden jugar contra el Barça, ja que dos equips de la mateixa lliga no es poden enfrontar als vuitens de final. L'altre grup decidit és el B. El Bayern de Munic i el Tottenham juguen dimecres amb els bavaresos en primer lloc i els londinencs en segon. Això ja no canviarà. Per aquest motiu, l'equip que ara entrena José Mourinho, després de la destitució de Mauricio Pochettino, és un dels que segur que es poden creuar amb el Barça en el sorteig.

No cal dir que el portuguès no porta gaires bons records als barcelonistes. El seu Inter va eliminar el Barça en les semifinals de la Champions del 2010 i, el 2005, el seu Chelsea havia fet el mateix a vuitens. També és cert que ha caigut dos cops contra el Barça, el 2006 amb els londinencs i el 2011, quan era entrenador del Reial Madrid. El que és segur és que un duel amb Mourinho trauria espurnes i donaria molt a parlar.



El Chelsea, una altra pedra

Abans de la disputa de l'última jornada, l'únic equip anglès que ja és segur que no jugarà contra el Barça és el City de Pep Guardiola, que té assegurada la primera posició del seu grup. Un dels que té més possibilitats de fer-ho és el Chelsea, que ja va eliminar el Barça amb Mourinho el 2005 i després amb Roberto di Matteo a la banqueta, el 2012, abans de proclamar-se campió. L'equip de Stamford Bridge seria segon si derrota el Lilla a casa i l'Ajax i el València no empaten a Amsterdam, una combinació gens escabellada. En aquest mateix grup, els holandesos es creuarien amb els blaugrana si el Chelsea guanya i si hi ha un empat amb els valencians. També podria passar.



Els 'reds' no estan descartats

Però, sens dubte, la gran bomba dels vuitens de final seria que el Liverpool tornés a quedar aparellat amb el Barça. Aquesta no és la combinació més fàcil que es doni, però tampoc no és remota. Perquè els reds fossin rivals potencials dels de Valverde, és a dir, perquè fossin segons del seu grup, haurien de no guanyar al camp del complicat Red Bull Salzburg, que ja va plantar cara a Anfield, i que el Nàpols sí que aconseguís una previsible victòria a casa davant del Genk. El Liverpool encara podria quedar eliminat de la Champions si perd per dos gols a Àustria. Seria la millor manera que tindria el Barça, i mig continent, de treure's del davant qui, avui en dia, sembla l'adversari a vèncer en el torneig.

No cal recordar l'historial de desgràcies que els barcelonistes tenen amb els anglesos, començant pel 4-0 de les semifinals de l'any passat o seguint per les eliminacions en la Champions del 2007 o en la UEFA del 2001.



Poques coses clares

Pel que fa a la resta de rivals potencials, només el Xakhtar Donetsk ucraïnès sap segur que serà segon guanyant el seu partit a casa contra l'Atalanta sense haver-se de fixar en altres combinacions. Però el seu grup és complicat, i fins i tot els italians, que ara són últims, es poden classificar. Més ho és el grup G, en què Leipzig o Lió poden ser primers, i tots dos equips o el Zenit, segons. També hi pot haver sarau en el grup de l'Atlètic de Madrid, que podria quedar relegat a la Lliga Europa si no derrota el Lokomotiv i el Leverkusen sí que ho fa davant de la Juventus. Qui havia dit que el Barça no té res en joc aquesta setmana?