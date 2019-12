Antonio Martín va lliurar el premi del MVP a Bol

? En el lliurament de premis a l'Alqueria de València de la fase prèvia de la Minicopa, el president de l'ACB, Antonio Martín, va lliurar el premi al millor jugador (MVP) a Bol, qui, en tres partits, va fer unes mitjanes de 23,5 punts i de 12,5 rebots. El Catalana Occident va vèncer per 80-56 el Saragossa i per un 62-59 el Canàries Tenerife. L'única derrota va ser per 65-60 amb l'Obradoiro. Per un average de 2 punts, els manresans no es van classificar.