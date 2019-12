El capità dels Bocs Folls fa una valoració positiva de la Copa Catalunya a Sant Joan

Martí Sala, capità dels Bocs Folls de Sant Joan de Vilatorrada i un dels fundadors del club bagenc (en el reportatge publicat dilluns sortia per error una foto de Borja Arbosa, president de l'Associació Quidditch Espanya en lloc de la seva), ha fet una valoració molt positiva de l'organització de la Copa Catalunya de quidditch, esport de Harry Potter, que s'ha celebrat aquest cap de setmana al camp de futbol municipal santjoanenc. «Tot ha sortit molt bé. No hem tingut problemes importants a l'hora de la veritat, l'equipament per poder fer el dinar va funcionar i vam tenir carpes gràcies a l'ajuda del sector Llobet i l'Ajuntament», va afirmar Sala.

Per posar-hi un petit punt feble, Sala va lamentar que els partits del diumenge, quan es disputava la fase final, es van haver d'endarrerir una mica: «Tot i que no depèn directament de nosaltres, sinó del temps que duren els partits, ens hauria agradat poder acabar una mica més aviat, tal com marcava l'horari», va afegir el capità dels Bocs Folls sense donar-hi gaire importància al fet.

Als Bocs Folls els agradaria repetir l'experiència, que a més ha servit perquè diversos equips hagin passat el cap de setmana a la comarca. «Tant l'equip dels Barcelona Eagles com els Buckbeak Riders de València han estat dormint aquí aquests dies», va explicar Sala. Va afegir que l'any vinent segurament no es disputarà la Copa Catalunya de quidditch a Sant Joan de Vilatorrada: «És molt probable que no ho puguem fer l'any vinent perquè em sembla que no es pot repetir seu durant dos anys seguits. Ho haurem de consultar quan sigui el moment».