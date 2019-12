Joel Jaume obté el seu millor resultat com a professional

arxiu particular

Joel Jaume en acció arxiu particular

A Bordeus s'hi va jugar un PSA 6k d'esquaix amb la participació de l'anoienc Joel Jaume, que va fer el seu millor resultat en la seva curta trajectòria dins de l'esquaix professional. A la primera ronda del quadre va superar el francès Adrien Douillard per 11-5, 12-10, 11-6. A quarts de final va guanyar de forma molt brillant el cap de sèrie 7 del torneig i 173è del rànquing mundial Owain Taylor (Gal·les) per un agònic 3-2, 15-13 en el cinquè set, però l'igualadí no va poder passar de la penúltima ronda del torneig i va caure 3-0 davant el gallec Hugo Varela.