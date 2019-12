L'Agència Antidopatge expulsa Rússia dels Jocs Olímpics i del Mundial de futbol

Rússia ha estat sancionada amb un període de quatre anys sense que els seus esportistes la puguin representar en cap competició de caire internacional, que inclouen els propers Jocs Olímpics del 2020 a Tòquio i els d'Hivern del 2022, que es faran a Pequín. Rússia tampoc no podrà ser present en el Mundial que tindrà lloc a Qatar, però sí a l'Eurocopa de l'estiu que ve. Ahir, la decisió de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) va ser per manipular dades dels esportistes als seus laboratoris.

L'AMA ha adoptat la decisió «de manera unànime», segons va afirmar ahir un portaveu després que l'informe obert determinés que Moscou hauria alterat les dades i eliminat arxius vinculats a proves de sang amb resultats positius de consum de substàncies dopants. Rússia, una de les grans potències de l'esport internacional, ha estat embolicada amb escàndols des que el 2015 l'AMA va trobar proves d'un sistema massiu de dopatge a l'atletisme del país. Els seus problemes han crescut i als Jocs d'Hivern Pyeongchang 18 i abans als de Río del 2016, els seus esportistes no van poder desfilar amb la bandera com a càstig per encobrir un sistema de dopatge promogut per l'Estat arran dels Jocs de Soxi del 2014.

L'Agència d'Antidopatge Russa (RUSADA) va ser suspesa el 2015 per l'escàndol de dopatge pel que fa a l'atletisme però restablerta el 2018 amb el compromís que Moscou proporcionés una còpia autèntica de les dades dels seus laboratoris. Això no s'ha donat i la sanció torna a treure l'acreditació a l'agència. Els esportistes que puguin acreditar que estan nets podran competir sense bandera ni himne russos. La RUSADA pot apel·lar al TAS, que és el Tribunal d'Arbitratge per a l'Esport.