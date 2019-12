Una nova vida gràcies al seu talent pel bàsquet

El seu nom complet és Paul Ater Maker Bol, té 12 anys i és jugador del Catalana Occident Manresa, i forma part del planter del Baxi. La presència de Bol era coneguda als equips de base al Congost però s'ha fet mediàtica en participar, amb l'equip infantil A, en la fase prèvia de la Minicopa Endesa que s'ha celebrat, el cap de setmana a l'Alqueria del Bàsquet, a València.

Per una combinació de resultats, per només dos punts, el Manresa no s'ha classificat per a la fase final de la Minicopa que es farà a Màlaga, el febrer, els dies de la Copa del Rei ACB. Però Bol ha destacat a València, un jugador que fa 1,96 metres, que actua amb nois més grans i que ha rebut el premi de MVP del torneig. A més a més, com detalla el director esportiu de la base del Manresa, Pere Romero, «és un noi en plena formació, que té unes bones qualitats tècniques, encara s'ha de definir quina serà la seva posició a la pista, és capaç de baixar la pilota, de llançar triples... En aquestes edats encara és prematur saber com pot anar evolucionant». En tot cas ha estat el seu talent per al bàsquet el que l'ha portat des de la capital de Sudan del Sud, Yuba, en un entorn molt modest, fins a Manresa, on viu amb una família d'acollida i està estudiant a l'escola Oms i de Prat.

El descobridor de Bol va ser, ja fa un parell d'anys, Salva Méndez, scout bagenc que està integrat a Stella Azzurra, una acadèmia de bàsquet que té la seu a Itàlia. Va ser ell qui va apreciar les qualitats de Bol i es va posar en contacte amb la família i amb ell. Com que no era possible, per la legislació italiana, la incorporació a l'Stella Azzurra, Salva Méndez va oferir al Manresa la possibilitat que Bol es vinculés al club del Congost. Pere Romero explica que «hi vam estar parlant, a Sudan del Sud l'anglès el parla tothom fluidament pel passat colonial, i finalment el mes de novembre del 2018 ja el vam poder portar. Ha fet un bon aprenentatge a l'escola i el progrés com a jugador és positiu, és un noi que té gràcia per jugar a bàsquet, té desimboltura, és primet, no un noi que està sota la cistella». El gener formarà part de la selecció catalana de mini al campionat d'Espanya que es juga a Huelva.

Als equips del Catalana Occident combina la participació en l'infantil A (amb nois de 13 anys) i els dos cadets (14 i 15 anys). Abans que Paul Ater Maker Bol, també han arribat al Congost altres jugadors africans. A través de la fundació de Serge Ibaka hi va ater-rar fa 4 temporades el congolès David Efambé, ara vinculat al Barberà. I al júnior del Catalana Occident hi ha Christ Bonazebi, també de la República del Congo. Altres són Bebo Ahmed Khalaf, que va tornar al seu país; Johan Kody, camerunès que juga al Tizona de Burgos de la LEB Plata, i Deng Mayot, de Sudan del Sud, a l'EBA al CB Esparreguera.