Tsunami Democràtic convoca una concentració «massiva» als afores del Camp Nou la tarda del Barça-Madrid

Tsunami Democràtica ha convocat una concentració "massiva" als afores del Camp Nou la tarda del Barça-Madrid, el proper 18 de desembre. En un comunicat, el moviment es queixa de la "impossibilitat" de pactar amb els clubs "l'oportunitat de fer visible a les grades i al camp" el seu missatge de "crida al diàleg que Espanya ignora".



Per això estableix quatre punts de trobada a l'entorn del camp perquè les persones que s'han inscrit a la convocatòria es concentrin a les 16 hores, dividint els participants per la seva procedència geogràfica. Segons Tsunami, més de 18.000 persones s'han sumat a la iniciativa per diversos canals, i molts d'elles tenen entrades o abonaments i "ja han rebut les consignes pertinents i s'han organitzat per desenvolupar les accions previstes".



Així, Tsunami crida els veïns de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona, Lleida i Pirineus a trobar-se al carrer d'Arístides Maillol amb l'avinguda de Joan XIII; els de Barcelona ciutat a l'avinguda de Joan XIII amb el carrer Menéndez y Pelayo; els de l'Hospitalet, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Penedès, Garraf, Terres de l'Ebre i País Valencià a Travessera de les Corts amb Arístides Maillol, i els de Girona, Barcelonès Nord, Valles Oriental, Catalunya Nord i les Illes a Travessera de les Corts amb Elisabeth Eidenbenz.





18D — Convocatòria Nacional ?



En una situació d'excepcionalitat cal actuar de manera excepcional. pic.twitter.com/FwswhWG3l5 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 10, 2019