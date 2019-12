Ahmed Mssahal, del Judo Moià, és bronze a la Supercopa d'Espanya

Ahmed Mssahal, segon per la dreta, amb la resta de companys arxiu particular

Al pavelló de la Universitat de Navarra a Pamplona es va celebrar la Supercopa Espanya en categoria cadet (sub-18) amb una altíssima participació de 600 judokes de tot l'Estat. Aquest gran nombre de participants va fer que les medalles fossin molt difícils d'aconseguir perquè en moltes categories de pes hi havia entre 45 i 60 judokes.

Hi va ser un equip del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès, en representació del Judo Moià i Esport-7. Ahmed Mssahal, del Judo Moià, va penjar-se el bronze en la categoria de -55 kg entre 51 judokes. Mssahal va imposar-se en el tres primers combats a representants de València, Aragó i Castella-Lleó, i va perdre a semifinals davant el representant de Navarra Gorka Gracia. En el combat pel bronze va imposar-se a Víctor Novillo, de Madrid.

Neus Santacreu, d'Esport-7, va ser finalment novena classificada en -57 kg, una categoria amb 47 judokes. Santacreu va començar guanyant les representants de València, Madrid i La Rioja , i va perdre a quarts de final davant la representant d'Astúries, Paula Cima, que finalment va ser la guanyadora. A la repesca va perdre el combat inicial, i això va fer que es classifiqués en novè lloc.

Nerea Garcia, d'Esport-7, va guanyar en -63 kg en la primera ronda però no en la següent. Ikaki Garcia, en -50 kg, també hi va ser. Del Judo Moià, Martin Stoykov, en -60 kg, va superar els dos primers combats però a vuitens va perdre, com a la repesca, en un pes de 67 competidors. Pol Miranda va vèncer el primer combat en -81 kg però no va superar el segon. Raquel Romeu va competir en -48 kg. Mar Escrivà va fer en + 90 kg.