La defensa de cinc va tenir llums i ombres Griezmann es va entendre bé amb Carles Pérez Ansu brilla en dos minuts, Riqui Puig, a la graderia

Els tres centrals francesos van combinar algunes errades, sobretot Umtiti i Todibo, amb un bon control del joc. El jove exjugador del Tolosa ha de millorar força el físic per encarar-se a davanters com Lukaku. Pel que fa als laterals, millor Wagué que Junior.

El francès, sense Messi al costat, es va trobar ahir com peix a l'aigua a la mitja punta. Va poder despenjar-se al centre del camp i buscar l'espai per tal que el jove vallesà posés en perill l'experimentada defensa interista. D'una acció així va arribar el primer gol.



S'espera molt de Riqui Puig però Valverde no hi confia. Ahir va ser, juntament amb el porter Iñaki Peña, el jugador descartat. No s'entén gaire si es tractava de donar minuts i veient Busquets a la banqueta. Per contra, Ansu està tocat per una vareta màgica.