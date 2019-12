El Dinamo Sàsser pateix fins al final a Lituània però torna a ser líder de grup

El Dinamo Sàsser va guanyar a la pista del Lietkabelis (82-86) i torna a ser líder del grup A de la Champions en espera dels resultats d'avui del Baxi Manresa i del Türk Telekom. Els sards van arribar a dominar de vint punts a la primera part (16-36), però van anar perdent aire per culpa de la gran actuació de l'ex del Manresa Zeljko Sakic, autor de 31 punts. Els bàltics es van situar a tres punts, però un tir lliure anotat per Dwayne Evans va acabar decidint.

Avui, el Türk Telekom rep l'Unet Holon, un dels conjunts que formen el grup de tres victòries. En l'altre enfrontament, el darrer del dia, l'Oostende i l'Estrasburg intentaran vèncer per enganxar-se al quart lloc.



Una derrota i una victòria

Pel que fa als altres dos equips de la lliga Endesa que van jugar ahir, l'Iberostar Tenerife va encaixar la primera derrota de la temporada a Europa, amb la qual cosa ja no hi ha equips invictes a la Champions. Tot i plantar cara, els canaris van perdre per tres punts a la pista del Nizhny Novgorod, un dels conjunts que lluiten per la classificació. Els 19 punts anotats per Shermadini ahir no van ser suficients.

Per la seva banda, el San Pablo Burgos va vèncer a la pista de l'Anvers per 60-65 i va aconseguir un triomf que el reforça en posicions de classificació. Jasiel Rivero, autor de 15 punts, va ser el millor jugador dels castellans.