La Fundació Joviat suma tres podis en els catalans d'escacs actius d'edats

Els sub-8 de la Fundació Joviat van aconseguir el títol per equips

El Campionat de Catalunya d'escacs actius d'edats Memorial García Ilundain es va disputar rel cap de setmana al Vendrell . En totes les categories es van fer 8 rondes de 15 minuts amb 5 segons d'increment per jugada, pel sistema suís. En total hi van prendre part 226 jugadors.

Les comarques centrals van estar representades per 10 jugadors (8 del Bages i 2 de l'Anoia) que, tot i ser pocs en nombre, van aconseguir excel·lents resultats: dos segons llocs individuals (en sub-8 i sub-12), una quarta posició en sub-8 i un títol català per equips també en categoria sub-8. Van ser els més menuts els qui van tenir una actuació rodona: els tres jugadors de Fundació Joviat que participaven a la categoria sub-8 van obtenir el títol per equips, gràcies al segon lloc d'Oriol Nájar, el quart de Guillem Torres (tots dos formaven part d'un grup de 5 jugadors que van acabar les 8 rondes amb 6 punts i que es van jugar el segon i tercer lloc als desempats) i el 27è de Mathieu Mejía, que va fer 3,5 punts.

En la categoria sub-10 va ser Hugo Uber (CE Sant Joan) qui, amb 5,5 punts, va destacar més i fins va tenir opcions de medalla. Però les derrotes a mans dels dos primers classificats finals, Daniel Salinas (Colon Sabadell Chessy) i Alex Villa (CE Montornès), el van apartar dels llocs d'honor i va finalitzar en una excel·lent setena posició. En la mateixa categoria, Oriol Pelegrín (Fundació Joviat) va finalitzar 35è amb 3,5 punts; Guillem Luco (CE Igualada), 38è amb 3 punts i Pol Torres (Fundació Joviat), 49è amb 2 punts.

Entre els sub-12, Dan Clotet (Fundació Joviat) va aconseguir finalment pujar al podi en un campionat català, després que el 2018 en quedés dues vegades fora per una posició. Clotet, que sortia tercer del rànquing, va fer un campionat seriós i no es va moure de les tres primeres taules, i va anotar sis victòries, unes taules i una derrota. Els 6,5 punts li van valer una treballada i merescuda segona posició darrere de Rubén Vinuesa (CE Ruy López) amb 7 punts i al davant d'un grup de quatre jugadors amb 6 punts. Joan Pérez (CE Catalònia) va classificar-se en 37a posició amb uns bons 3,5 punts.

Finalment, a la categoria sub-20, l'únic representant de les nostres comarques va ser Bernat Luco (CE Igualada), que va finalitzar 17è amb 3,5 punts, una categoria que va ser dominada amb autoritat per Albert Castillo (Vila Olímpica), que va fer un ple amb 8 de 8 punts possibles. En la categoria sub-14 va ser el seu germà Arnau Castillo qui es va imposar amb 7 dels 8 punts en joc.